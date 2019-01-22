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Состав сборной на ЧЕ по борьбе назовут после турнира в Венгрии

Гоги Когуашвили Alexander Chernykh/Global Look Press

Гоги Когуашвили

спорт [ версия для печати ]

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили заявил, что состав на чемпионат Европы будет сформирован после турнира в Венгрии.

«Буквально через две недели у нас начинается первый базовый тренировочный сбор в Адлере. Он продлится до 20 февраля, после чего команда вылетает на международный турнир в Венгрию, где у нас будут бороться чемпионы России и чемпионы мира прошлого года. По результатам их выступлений мы и сформируем состав национальной команды на чемпионат Европы», — сказал тренер в интервью News.ru.

Чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдёт в Бухаресте (Румыния) 8–14 апреля.

Ранее Когуашвили прокомментировал возвращение борца Романа Власова, ставшего чемпионом России — 2019.


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