Состав сборной на ЧЕ по борьбе назовут после турнира в Венгрии

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили заявил, что состав на чемпионат Европы будет сформирован после турнира в Венгрии.

«Буквально через две недели у нас начинается первый базовый тренировочный сбор в Адлере. Он продлится до 20 февраля, после чего команда вылетает на международный турнир в Венгрию, где у нас будут бороться чемпионы России и чемпионы мира прошлого года. По результатам их выступлений мы и сформируем состав национальной команды на чемпионат Европы», — сказал тренер в интервью News.ru.