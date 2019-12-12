https://static.news.ru/photo/8a420f90-1cfe-11ea-8b7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kelly Cestari/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Оргкомитет летних Олимпийских игр в Париже 2024 года принял решение провести соревнования по сёрфингу у берегов острова Таити.

Оргкомитет Игр выбрал деревню Теахупоо на Таити местом проведения соревнований по сёрфингу, — говорится в заявлении пресс-службы оргкомитета.

Отмечается, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен проверить выбранное место.

Деревня Теахупоо является одним из самых популярных мест проведения соревнований по сёрфингу. При этом Таити расположен более чем в 15 700 км от Парижа и станет самым удалённым местом проведения соревнований от олимпийской столицы в истории Игр.

Из-за сильной жары летом в столице Японии Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе марафона и соревнований по спортивной ходьбе из Токио в Саппоро. Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Токио хотели сохранить право проведения марафона на Олимпийских играх — 2020 в городе и предлагают провести соревнования в ночное время.