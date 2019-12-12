Оргкомитет летних Олимпийских игр в Париже 2024 года принял решение провести соревнования по сёрфингу у берегов острова Таити.
Оргкомитет Игр выбрал деревню Теахупоо на Таити местом проведения соревнований по сёрфингу, — говорится в заявлении пресс-службы оргкомитета.
Отмечается, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен проверить выбранное место.
Деревня Теахупоо является одним из самых популярных мест проведения соревнований по сёрфингу. При этом Таити расположен более чем в 15 700 км от Парижа и станет самым удалённым местом проведения соревнований от олимпийской столицы в истории Игр.
Из-за сильной жары летом в столице Японии Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе марафона и соревнований по спортивной ходьбе из Токио в Саппоро. Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Токио хотели сохранить право проведения марафона на Олимпийских играх — 2020 в городе и предлагают провести соревнования в ночное время.
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