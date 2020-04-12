Соловьёв ответил Уткину на слова о родине

https://static.news.ru/photo/ee7bcc42-0b26-11ea-8bfe-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на заявление спортивного комментатора Василия Уткина о том, что ему не нужно такое государство, как РФ в условиях пандемии. По его словам, комментатору требуется помощь, «он выглядит тяжело и глубоко больным».

Весь свой диалог в разговоре с телеканалом «Царьград» Соловьёв посвятил личности Уткина.

Его лечащий психиатр должен ему назначить, наконец-то, реально необходимые таблетки, эти не работают. Он тяжело болен, — отметил телеведущий.

При этом он не стал комментировать само заявление Уткина, заявив, что тому нельзя верить.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Василий Уткин резко высказался о карантине в стране, указав: он вынужден за всё платить. Блогер крайне не доволен действиями государства, которое заставило россиян сидеть дома за свой счёт. Он заметил, что очень разочарован этим обстоятельством и ему такое государство не нужно.