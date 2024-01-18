Со свежим коксом в анализах крови: что известно об отстраненном игроке ЦСКА

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Никита Курбанов

Баскетбольный ЦСКА снова оказался в центре внимания в связи с попавшим в неприятную историю игроком. Капитана команды Никиту Курбанова поймали на употреблении запрещенного вещества, и он получил трехмесячную дисквалификацию. Что случилось с ним и как ЦСКА оказывался причастен к неспортивным историям в прошлом — в материале NEWS.ru.

Что случилось с Курбановым

В четверг, 18 января, стало известно, что РУСАДА дисквалифицировало баскетболиста Никиту Курбанова на три месяца.

«Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РУСАДА приняла решение дисквалифицировать Никиту Курбанова на три месяца за нарушение, предусмотренное п. 4.1 Общероссийских антидопинговых правил», — говорится на сайте агентства.

По информации РИА Новости, в допинг-пробе 37-летнего баскетболиста были найдены следы кокаина. Но трехмесячная дисквалификация завершится уже завтра, 19 января, «с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 20 октября 2023 года».

Дело в том, что Курбанов приостановил карьеру еще в октябре 2023 года. Как тогда говорилось, «по личным причинам». Какими они были в реальности, сейчас можно только догадываться.

Кто такой Никита Курбанов

Курбанов играет на позиции нападающего, ему 37 лет, до приостановки карьеры в октябре прошлого года он являлся капитаном ЦСКА. В составе московского клуба он трижды становился чемпионом Евролиги (2006, 2016 и 2019) и семь раз выигрывал Единую лигу ВТБ. За ЦСКА Курбанов играл почти всю карьеру — с 2002 по 2012 год, а также с 2015-го по настоящее время. Еще три клуба в карьере форварда — казанский УНИКС, петербургский «Спартак» и краснодарский «Локомотив-Кубань».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Никита Курбанов

В составе сборной России Курбанов ездил на Евробаскет-2009 в Польшу, а также на ЧМ-2019 в Китай. В 2021 году Курбанов объявил о завершении карьеры в национальной команде. Баскетболист также получил звание мастера спорта России и был награжден орденом Почета.

Что говорят про ситуацию с Курбановым

Агент баскетболиста Сергей Тараканов заявил, что отстранение Курбанова стало для него неожиданностью.

«Пока не говорил с Никитой на эту тему. Случившееся — проблема и беда. Надеюсь, что [кокаин] был разовый эксперимент в жизни. Уверен, что это не привычка Никиты, я его давно и хорошо знаю. Можно назвать это несчастным случаем. Я сам в шоке от данной новости», — сказал Сергей Тараканов «СЭ».

Советский и российский баскетболист и тренер Станислав Еремин также удивился случившемуся с Курбановым, но выразил ему поддержку.

«Очень печально, жаль. Курбанов — один из лучших российских баскетболистов. Он всегда вызывал у меня симпатию и как игрок, и своими человеческими качествами. Наверное, где‑то заблудился: порой большие деньги не на ту дорожку выводят. Но надеюсь, эта ситуация будет для него уроком. Раз такое произошло, надо делать очень серьезные выводы. Я переживаю за Никиту и по‑человечески, и в чисто спортивном плане. Дай бог, чтобы он сделал для себя правильные выводы. Думаю, что он еще может пару лет поиграть», — заявил заслуженный тренер России в разговоре с «Матч ТВ».

Какую роль Курбанов играет в ЦСКА

До дисквалификации Курбанов, как уже говорилось, был капитаном ЦСКА. И он выполнял эту роль не просто так: его вклад в командные успехи был существенным. Во многом благодаря опыту, но также благодаря уникальному для форварда умению обороняться, бороться за подборы и отдавать результативные передачи. Курбанов никогда не был великим бомбардиром, из-за чего он так и не уехал в НБА, но его разносторонние навыки и лидерские качества делали его незаменимым игроком в ЦСКА даже в 37 лет.

В 2019 году Курбанов был признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ — в победном для ЦСКА сезоне. Болельщики «армейцев» всегда высоко ценили его вклад в успехи команды, и считается, что во многом именно его лидерские качества позволили команде выиграть три рекордные Евролиги.

Кто еще из ЦСКА оказывался в центре скандала

В мае 2023 года участником громкой истории стал баскетболист ЦСКА Алексей Швед. Официальный сайт клуба тогда сообщил о получении игроком черепно-мозговой травмы в результате хулиганского нападения. Отмечалось, что на спортсмена напали на выходе из одного из московских ресторанов, его доставили в больницу.

Позже выяснилось, что Швед после вылета из розыгрыша плей-офф Лиги ВТБ отдыхал с женой и друзьями в ресторане на Большой Никитской в центре Москвы. В тот вечер в заведении также находилась компания из пятерых мужчин — уроженцев Кавказа.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Алексей Швед

На выходе из ресторана между Шведом и компанией возник конфликт, который перерос в драку на улице. От удара баскетболист упал, из уха пошла кровь. Мужчины хотели добить лежачего Алексея, но друзья спортсмена отогнали нападавших. Затем зачинщики драки скрылись. Вот как сам Швед описал случившееся:

«Произошло все так: ребята поставили деньги, проиграли их, потом увидели Настю, затем меня. Начали дерзить, говорить плохие слова. Потом начали окружать. Потом подъехали еще ребята. Непонятно, зачем они все это делали. Но сейчас разберутся. Куда бежать? Они нас окружили, потом еще подъехали. На видео видно, что очень много людей. Почти все с их стороны были. Никто не собирался драться. Я жене сказал, мол, пойдем. Они в этот момент окружили, по ногам ударили, в голову. И сзади. Но это я уже не видел», — рассказал Швед в эфире канала «Матч ТВ».

Личности нападавших установили, одного из них заключили под стражу, других отпустили под подписку о невыезде, кому-то удалось сбежать в Азербайджан. Основному обвиняемому, 31-летнему Юсуфу Мирашурову, который наносил самые жестокие удары, грозит до 12 лет за причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц. По последней информации, он остается под стражей.

Что случилось с бывшим баскетболистом молодежного ЦСКА

3 января 2024 года стало известно, что в Красноярске бесследно пропал баскетболист Антон Петухов, на тот момент выступавший за «Барнаул». 20-летний экс-игрок ЦСКА вышел из дома в ночь на 30 декабря и больше не выходил на связь.

4 января в полиции заявили, что Петухов упал с моста в Красноярске в реку. Момент падения зафиксировали камеры видеонаблюдения 30 декабря. Поиски продолжаются по сей день.

Петухов выступал за московский клуб с 2020 по 2023 год. В его составе он завоевал титул чемпиона Единой молодежной лиги ВТБ.

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