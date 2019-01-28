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Смолов рассказал об интересе к нему мадридского «Реала»

Фёдор Смолов Сергей Лантюхов/News.ru

Фёдор Смолов

спорт [ версия для печати ]

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России по футболу Фёдор Смолов рассказал, что с его агентом ранее связывалось руководство мадридского «Реала».

До конкретики, по словам игрока, дело не дошло.

«Если бы мне предлагали в „Реале“ играть, я бы перешёл», — сказал Смолов в видеоблоге Ксении Собчак на YouTube.

Он добавил, что наиболее вероятным был переход в английский «Вест Хэм» перед чемпионатом мира — 2018. Сделка сорвалась из-за травмы ноги, в результате которой форвард не смог проявить себя на мундиале. Также Смолов вспомнил об интересе со стороны дортмундской «Боруссии» в тот же период. Этот переход не состоялся из-за смены тренера в немецкой команде.

Нападающий присоединился к «железнодорожникам» в 2018 году. Ранее на протяжении четырёх сезонов он выступал за «Краснодар». На чемпионате мира он вышел на поле в пяти матчах (в трёх из них — на замену), но не отметился результативными действиями. 

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Смолов в десяти матчах забил три мяча.

Как сообщал News.ru, уходящему в ПСЖ Паредесу в «Зените» не нашлось замены.


#футбол #ФедорСмолов
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