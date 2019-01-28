Смолов объяснил незабитый пенальти в 1/4 финала ЧМ

Нападающий сборной России по футболу Фёдор Смолов вспомнил неудачу в послематчевой серии пенальти в ворота Хорватии на чемпионате мира — 2018.
«Это было из-за того, что я не до конца понимал, куда мне стоит пробить. Это было именно от неуверенности в своих силах и от растерянности», — сказал Смолов в видеоблоге Ксении Собчак на YouTube.
Он добавил, что хотел бы извиниться перед всей страной за эту неудачу.
Игрок не смог реализовать одиннадцатиметровый в матче ¼ финала, что лишило команду шансов выйти в полуфинал. Так же неудачно закончилась попытка защитника российской сборной Марио Фернандеса. После этого инцидента на Смолова обрушилась жёсткая критика. Фернандес этой участи избежал, так как именно благодаря его голу в дополнительное время россияне получили возможность решить исход встречи по пенальти.
Смолов же до начала чемпионата мира считался главной надеждой команды Станислава Черчесова, но оправдать ожидания не сумел и был заменён Артёмом Дзюбой. Смолов вышел на поле в пяти матчах (в трёх из них — на замену), но не отметился результативными действиями.
Смолов рассказал об интересе к нему мадридского «Реала», сообщал News.ru.