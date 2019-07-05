Почётный член Международного олимпийского комитета (МОК), бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов отреагировал на слова бывшего губернатора Рио-де-Жанейро, который заявил, что некоторые члены Международного олимпийского комитета (МОК), включая россиянина Александра Попова, участвовали в подкупе при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года, которые в итоге прошли в Рио.
Речь идёт о великих спортсменах. Попова я очень хорошо знаю, он мой коллега. Думаю, что это недоразумение, потому что Попов — порядочный человек, выдающийся спортсмен, — цитирует Смирнова ТАСС.
Ранее Попов заявил, что не голосовал за Рио-де-Жанейро.
Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал сообщил, что в 2009 году подкупил членов МОК россиянина Александра Попова, украинца Сергея Бубку, президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Ламина Диака в обмен на голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, писал News.ru.