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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на слова бывшего губернатора Рио-де-Жанейро, который заявил, что некоторые члены Международного олимпийского комитета (МОК), включая россиянина Александра Попова, участвовали в подкупе при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года, которые в итоге прошли в Рио.

По поводу обвинений в адрес ряда членов МОК, в том числе Александра Попова, могу сказать, что такого рода ситуации всегда носят очень деликатный характер и требуют аккуратного, тщательного разбирательства. Бросить...