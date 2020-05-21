СМИ узнали стоимость подарков на день рождения Загитовой

https://static.news.ru/photo/6ac69ffc-9b05-11ea-92fc-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в свой день рождения получила подарков на 250 тыс. рублей. Эти подарки ей подарили поклонники, которые позже представили в соцсетях отчёт о презентах фигуристке.

Спортсменка получила от фанатов нить из жемчуга, 49 шариков, букет из 301 розы. Маме и бабушке Алины подарили по букету из 101 цветка, пишет «Спорт-Экспресс».

Самым дорогим подарком фигуристке оказалось кольцо Bulgari за 157 тысяч рублей. Фанаты Загитовой не в первый раз дарят ей подарки. На годовщину победы на чемпионате мира спортсменка также получила презенты от поклонников. Все деньги на подарки фанаты фигуристки выделяют из личных средств.

Ранее NEWS.ru сообщал, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как будет отмечать свой день рождения. 18 мая спортсменке исполнилось 18 лет. Она отметила, что с самого утра ей приходит много поздравлений.