https://static.news.ru/photo/683b11a0-6dc4-11ea-9902-fa163e074e61_660.jpg Синдзо Абэ Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил главе Международного олимпийского комитета (МОК) перенести Игры-2020 на следующий год в связи с коронавирусом, сообщает Reuters со ссылкой на NHK.

Ранее член МОК Дик Паунд заявил, что решение о переносе летней Олимпиады в Токио уже принято. По его словам, МОК изучил все данные по COVID-19 и принял решение не проводить Игры в запланированный срок (с 24 июля по 9 августа 2020 года).

24 марта сообщалось, что состоятся телефонные переговоры с участием Абэ, Баха и председателя оргкомитета Токио-2020 Ёсиро Мори, которые обсудят возможный перенос Олимпиады.

Ранее более десяти стран призвали МОК отказаться от проведения Олимпиады в этом году. Как передавал NEWS.ru, о решении отказаться от участия в Играх, если она пройдёт в установленные сроки, заявили Канада и Австралия.