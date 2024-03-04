«Смерти не боюсь»: Костомаров сделал откровенное признание Костомаров признался, что перестал бояться смерти после событий 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Костомаров

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, которому ампутировали конечности после тяжелой болезни, заявил, что перестал бояться смерти. Во время выступления на марафоне «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи 47-летний спортсмен признался, что теперь боится только потерять своих близких людей.

Своей смерти я уже не боюсь после случившегося. Боюсь только потери близких, — сказал Костомаров.

Он также подчеркнул, что в дальнейшем продолжит заниматься спортом. По словам Костомарова, без этого он не может жить. Спортсмен выразил благодарность своей супруге Оксане Домниной, которая помогла ему «выкарабкаться». Как подчеркнул Костомаров, важно, чтобы рядом находились близкие люди, которые заставляют поверить, что необходимо жить дальше.

Ранее фигурист рассказал о выходе документального фильма о себе «Роман Костомаров: рожденный дважды». Премьера картины состоится 9 марта. По словам Костомарова, он еще не смотрел фильм, но его жизнь больше похожа на кино. Он заявил, что в картине будет показан весь его путь, начиная с детства и заканчивая сегодняшним днем. Участие в съемках приняли семья Костомарова, его друзья, коллеги и врачи.