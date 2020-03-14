https://static.news.ru/photo/2a46109e-65e4-11ea-ac9a-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о том, что даты слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) могут сдвинуться из-за распространения коронавируса.
Сейчас в связи с коронавирусом можно будет сдвинуть сроки рассмотрения в CAS этого дела. Вероятнее всего, будет сдвинуто на конец мая, — цитирует Матыцина ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал, что CAS может отложить решение по делу WADA и РУСАДА. Суд оказался «завален» письмами с вопросами по процедуре процесса и просьбами разъяснить что-либо, что значительно затормозило рассмотрение дела.