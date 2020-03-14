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Подготовка к Всемирной летней Универсиаде, которая состоится в Екатеринбурге в 2023 году, проходит согласно плану, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время встречи с министром спорта Олегом Матыциным.

По его словам, власти подготовили план строительства и подготовки инфраструктуры. Он предусматривает сроки проектных и строительно-монтажных работ, ввода объектов в эксплуатацию, — цитирует ТАСС губернатора. Как писал NEWS.ru, ранее Олег...