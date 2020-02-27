https://static.news.ru/photo/a89502fe-5980-11ea-9e3d-fa163e074e61_660.jpg Зал слушаний Спортивного арбитражного суда (CAS) Фото: tas-cas.org

Рассмотрение дела Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не будет публичным. Сами слушания могут пройти не ранее конца апреля 2020-го, говорится на официальном сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

Исполком WADA 9 декабря принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА. Это может на четыре года оставить РФ без права проводить крупнейшие соревнования, а её атлетов — выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. До вердикта CAS эти санкции в силу ещё не вступили.

WADA подало в CAS официальный запрос по спору с РУСАДА. Документ направили в соответствии со специальными положениями, применимыми к арбитражной процедуре. В качестве истца в заявке указано WADA, в качестве ответчика — РУСАДА. ОКР и ПКР также присоединились к делу в качестве третьей стороны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минспорт РФ принял во внимание решение Международной федерации биатлона (IBU) в отношении Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова. Заявления WADA по поводу продолжающегося изучения данных и анализа проб, полученных из Московской лаборатории, дают основания считать, что в будущем возможны новые примеры подобных дисциплинарных решений.