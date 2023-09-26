Слушания по делу о допинге Валиевой пройдут в Швейцарии с 26 по 29 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Слушания по делу о допинге фигуристки Камилы Валиевой пройдут в Спортивном арбитражном суде (CAS) с 28 по 29 сентября. Решение будет объявлено через несколько недель или месяц, передает ТАСС.

Слушания состоятся в швейцарской Лозанне. В деле также принимают участие Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международный союз конькобежцев (ISU) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Прошлое заседание прошло в январе, однако все три организации не согласились с решением. Тогда Валиеву признали виновной в применении допинга, но дисциплинарный орган постановил, что запрещенный препарат триметазидин попал в организм спортсменки не по ее вине. В результате фигуристку лишили звания чемпионки России 2021 года и первое место перешло Александре Трусовой.

Сейчас на кону — титулы во взрослом фигурном катании, в том числе золото Олимпиады в Пекине, завоеванное в составе команды. Кроме этого, Валиева рискует лишиться первого места чемпионата Европы и других наград.

Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретит спортсменам из России выступать под флагом страны на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также на чемпионатах мира и Европы, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не выполнит критерии соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Агентство предложило наказания, которые вступят в силу через 21 день с момента уведомления, если РУСАДА не устранит несоответствия или не обжалует их.