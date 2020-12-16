Слуцкий считает запрет на участие сборной в Олимпиаде несправедливым

https://static.news.ru/photo/b3c92ce4-408f-11eb-aada-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении российских спортсменов от Олимпийских игр до 2022 года. Он считает это несправедливым.

Решение CAS несправедливо и закрепляет тенденцию на политизацию олимпийского движения, к большому сожалению. <...> Спортсмены и болельщики не должны становиться заложниками грязных русофобских игр, — сказал он.

Политик выразил уверенность, что большой спорт должен оставаться вне политики. Он заявил, что в России существуют жёсткие законы против допинга, которые «являются залогом контроля в этой сфере». По его словам, в Москве всегда были готовы к диалогу.

Принято радикальное и жёсткое решение, которое накажет не отдельных недобросовестных участников процесса, а целую армию спортивных фанатов и всех российских спортсменов. Ещё раз повторю: это несправедливый и ангажированный вердикт, — заключил он.

CAS встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Суд постановил отстранить спортсменов из РФ от участия в международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. Санкции затронули Олимпийские игры — 2020 в Токио и в 2022 году в Пекине, а также чемпионат мира по футболу в 2022 году в Катаре. РУСАДА обязали компенсировать судебные издержки, агентство заплатит $1,27 млн.

В WADA заявили о разочаровании в связи с тем, что CAS не принял предложение об отстранении России на четыре года. При этом там напомнили, что наложенные санкции всё ещё является самыми серьёзными за всю историю допинговых нарушений, что даёт сигнал о недопустимости усилий по подрыву глобальной антидопинговой системы, писал NEWS.ru.