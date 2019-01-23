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Словацкая фигуристка назвала свою цель на ЧЕ в Минске

Николь Райчова Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

Николь Райчова

спорт [ версия для печати ]

Словацкая фигуристка Николь Райчова после проката короткой программы на чемпионате Европы в Минске заявила, что сделала всё возможное. Судьи оценили её выступление в 64,08 балла.

«Мне понравилось, как я откатала короткую программу. Сделала всё возможное. На данный момент моя цель — это хорошо откатать произвольную программу. И сделать всё возможное, чтобы завершить её хорошо», — сказала спортсменка корреспонденту News.ru

Ранее чешская фигуристка Элишка Бржезинова поделилась эмоциями и впечатлениями от поддержки публики.


#фигурноекатание #ЧЕМПИОНАТЕВРОПЫ #НикольРайчова
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