Словацкая фигуристка назвала свою цель на ЧЕ в Минске

https://news.ru/storage/news/10e12324417fb508fee78a6a07f8f865/c365800a-679a-4c5b-981f-724df359662b_850.jpg Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

Николь Райчова

Словацкая фигуристка Николь Райчова после проката короткой программы на чемпионате Европы в Минске заявила, что сделала всё возможное. Судьи оценили её выступление в 64,08 балла.

«Мне понравилось, как я откатала короткую программу. Сделала всё возможное. На данный момент моя цель — это хорошо откатать произвольную программу. И сделать всё возможное, чтобы завершить её хорошо», — сказала спортсменка корреспонденту News.ru

Ранее чешская фигуристка Элишка Бржезинова поделилась эмоциями и впечатлениями от поддержки публики.