Словацкая фигуристка назвала свою цель на ЧЕ в Минске

Словацкая фигуристка Николь Райчова после проката короткой программы на чемпионате Европы в Минске заявила, что сделала всё возможное. Судьи оценили её выступление в 64,08 балла.
«Мне понравилось, как я откатала короткую программу. Сделала всё возможное. На данный момент моя цель — это хорошо откатать произвольную программу. И сделать всё возможное, чтобы завершить её хорошо», — сказала спортсменка корреспонденту News.ru
Ранее чешская фигуристка Элишка Бржезинова поделилась эмоциями и впечатлениями от поддержки публики.