Слова фигуристки о допинге сочли «грязными и подлыми»

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Анастасия Шаботова

Генеральный директор отделения спортивной школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал слова 13-летней фигуристки Анастасии Шаботовой о необходимости применения допинга для достижения результата.

«В любом случае она должна нести ответственность и отвечать за свои слова. Это выглядит грязно и подло относительно всего российского спорта», — цитирует его телеканал «360».

Лайшев добавил, что, глядя на труд тренера Этери Тутберидзе, сказанное можно посчитать настоящим оскорблением.

Ранее News.ru сообщал о том, что российская фигуристка Шаботова во время общения с болельщиками в своём Instagram рассказала, что для того, чтобы стабильно показывать высокий результат, необходимо принимать допинг.

Она добавила, что в «Хрустальном», где тренируются олимпийская чемпионка Алина Загитова, юниорки Александра Трусова, Анна Щербакова и другие, также принято «пить допинг».