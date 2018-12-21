Слова Бё о Логинове назвали детскими

https://news.ru/storage/news/67a9ca46dd8c1457493e9709acd5d17c/7afd5da9-fb8c-4b6a-ac40-e955637a2e82_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Владимир Драчёв

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал высказывание норвежца Йоханнеса Бё в адрес биатлониста сборной России Александра Логинова.

«Бё своими детскими словами не понимает, что делает», — цитирует Драчёва «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что Бё видит силу Логинова, поэтому позволяет себе критику. По словам Драчёва, Бё нужно смириться с тем, что Логинов показывает высокие результаты.

Йоханнес и его старший брат Тарьей заявили, что им тяжело принять возвращение в спорт «отстранённых за допинг».

Логинов отбывал двухлетнюю дисквалификацию после обнаружения в его пробах запрещённого препарата — рекомбинантного эритропоэтина. Биатлонист вернулся в спорт в ноябре 2016 года.

Накануне россиянин стал вторым в спринте на этапе Кубка мира, он также занимает второе после Бё место в общем зачёте Большого хрустального глобуса.

Как писал News.ru, братья Бё ополчились на Логинова.