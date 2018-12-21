Слова Бё о Логинове назвали детскими

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал высказывание норвежца Йоханнеса Бё в адрес биатлониста сборной России Александра Логинова.
«Бё своими детскими словами не понимает, что делает», — цитирует Драчёва «Спорт-Экспресс».
Он добавил, что Бё видит силу Логинова, поэтому позволяет себе критику. По словам Драчёва, Бё нужно смириться с тем, что Логинов показывает высокие результаты.
Йоханнес и его старший брат Тарьей заявили, что им тяжело принять возвращение в спорт «отстранённых за допинг».
Логинов отбывал двухлетнюю дисквалификацию после обнаружения в его пробах запрещённого препарата — рекомбинантного эритропоэтина. Биатлонист вернулся в спорт в ноябре 2016 года.
Накануне россиянин стал вторым в спринте на этапе Кубка мира, он также занимает второе после Бё место в общем зачёте Большого хрустального глобуса.
Как писал News.ru, братья Бё ополчились на Логинова.