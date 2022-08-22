«Слишком мало»: ветеран «Спартака» разнес результаты клуба при Федуне Кавазашвили разнес результаты «Спартака» при Федуне, но поблагодарил за стадион

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Анзор Кавазашвили

Деятельность Леонида Федуна на посту президента московского клуба «Спартак» противоречива, с одной стороны, при нем у клуба появился долгожданный стадион, однако за 19 лет команда взяла только три трофея — чемпионат, Суперкубок и Кубок России, заявил NEWS.ru ветеран «Спартака», бывший вратарь клуба Анзор Кавазашвили. По его словам, сложно говорить о человеке, который за 19 лет владения клубом поменял 19 тренеров, «непонятно, кто ему подсказывал, что надо бесконечно менять наставников» .

Федун сам прекрасно знает, что если он 19 лет является хозяином, то должен же представить, что в клубе неполадки, команда играет плохо. Тогда он должен снять полномочия и передать клуб в управление своему брату, супруге или доверить «Спартак» иному лицу. За 19 лет он достиг слишком мало, но зато обогнал все клубы России и мира по числу смен тренеров, — считает Кавазашвили.

Он добавил, что на сегодняшний день стоит вопрос об имидже ФК «Спартак». Видимо, сейчас «Лукойл» был вынужден включиться в этот вопрос и попросить Федуна уступить акции компании. Несмотря на результаты команды, Кавазашвили поблагодарил Федуна за строительство стадиона и установку памятников легендам клуба.

Не может быть так, чтобы народная команда все время находилась на средних позициях и не давала болельщикам радости и веселья. «Спартак» — это не простой клуб, за него могут перегрызть глотки кому угодно, болельщики могут все вверх дном перевернуть. Федуну я могу сказать огромное спасибо за стадион, установку прекрасных памятников братьям Старостиным, Федору Черенкову, недавно открыли Игорю Нетто. Это очень похвально и говорит о том, что Федун, находясь в ранге хозяина клуба, не просто наслаждался этим, а делал во благо клуба, — подытожил Кавазашвили.

Леонид Федун сложил свои полномочия и вышел из состава акционеров «Спартака». Он являлся президентом «Спартака» с 2004 года. «Лукойл» полностью купил клуб и домашний стадион красно-белых.