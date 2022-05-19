«Скотина»: Губерниев об отказавшемся извиняться за «обезьяну» тренере Губерниев назвал «мерзавцем» тренера волейбольного «Локомотива» Андрея Воронкова

Дмитрий Губерниев / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортивный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев жёстко раскритиковал тренера ЖВК «Локомотив» Андрея Воронкова за отказ извиниться перед кубинской волейболисткой Айламой Монтальво. Во время матча Воронков назвал темнокожую спортсменку «обезьяной». Слова Губерниева приводит «Матч ТВ».

То, что он принципиально отказался извиняться, показывает, что он скотина и мерзавец. У меня других слов нет. Мне очень стыдно за «Локомотив». У меня чувство стыда и неловкости за то, что такие люди в принципе есть в многонациональной стране под названием Россия. Какое-то сборище упырей, — сказал Губерниев.

Ранее в четверг, 19 мая, стало известно, что дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) рекомендовала дисквалифицировать Воронкова на два года за расизм.

Встреча «Уралочки» и «Локомотива» состоялась 12 мая. В концовке третьей партии главный тренер «Локо» Воронков взял тайм-аут и обратился к одной из своих волейболисток с вопросом: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Фраза попала в прямой эфир. Она относилась к кубинской волейболистке «Уралочки» Айламе Монтальво.

Спортсменка заявила, что не держит зла на тренера «Локомотива», а инцидент лишь подчёркивает отсутствие профессиональной этики у тренера, однако позже стало известно, что она решила покинуть «Уралочку».