https://static.news.ru/photo/3b462efc-1e94-11ea-9d35-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПФК ЦСКА Москва/twitter.com

Умер чемпион Олимпийских игр в Мельбурне 1956 года в составе сборной СССР по футболу Юрий Беляев. Ему было 85 лет.

Сегодня ушёл из жизни чемпион Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, обладатель Кубка СССР — 1955 в составе ЦСКА Юрий Иванович Беляев, — сообщила пресс-служба московского ЦСКА.

Беляев входил в сборную СССР, но не провёл на турнире ни одного матча. Он трижды становился бронзовым призёром чемпионата СССР, выступая за ЦСКА.

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