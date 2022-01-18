Скончался легенда мадридского «Реала» Франсиско Хенто

Легендарный полузащитник и президент мадридского футбольного клуба «Реал» Франсиско Хенто скончался 18 января в возрасте 88 лет. Руководство клуба выразило глубочайшие сожаления в связи со смертью эталонного игрока испанского клуба, сообщает пресс-служба «Реала».

Gento, el Ãºnico jugador de la historia con seis Copas de Europa. #RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 18, 2022

Футбольный клуб «Реал», его президент и совет директоров глубоко сожалеют о смерти Франсиско Хенто — почётного президента клуба, одной из величайших легенд мадридского клуба и всего мирового футбола. «Реал» хотел бы выразить свои соболезнования, любовь и поддержку его родственникам, коллегам и близким, — говорится на официальном сайте клуба.

Хенто — по праву может считаться легендой футбола, ведь он единственный кому удалось выиграть 6 Кубков европейских чемпионов. Он выступал за «Реал» с 1953 по 1971 год и защищал цвета клуба на протяжении 18 сезонов. За это время он выиграл 6 евротрофеев, 12 титулов чемпиона Испании, два Кубка страны и ряд других турниров. Легенда участвовал в 600 матчах и записал на свой счёт 182 гола.

В августе прошлого года стало известно о смерти выдающегося немецкого футболиста Герда Мюллера. Он скончался в возрасте 75 лет. Известно, что в течение последних шести лет легенда немецкого футбола находился в доме престарелых, поскольку страдал от болезни Альцгеймера.