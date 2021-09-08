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«Скинули с борта»: Собчак прокомментировала уход Канделаки с «Матч ТВ»

18:24, 08 сентября 2021
«Скинули с борта»: Собчак прокомментировала уход Канделаки с «Матч ТВ» Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Телеведущая и журналистка Ксения Собчак прокомментировала уход Тины Канделаки с поста генерального продюсера «Матч ТВ» и назначение её заместителем генерального директора «Газпром-медиа». По мнению Собчак, это не повышение, а «слив» с телеканала и возможность «скинуть с борта „Матч ТВ“». Свою точку зрения она высказала в личном Telegram-канале «Кровавая барыня».

Собчак заявила, что Канделаки давно пытаются убрать с телеканала, однако до этого всегда находился человек, который за неё «впрягался».

Ещё Чернышенко хотел от неё избавиться, понимая полную неэффективность, но ему позвонили впервые в жизни откуда надо, то есть от Чемезова, и заставили общаться. <...> Потому что никакой Картозия и никакой Петренко подчиняться Тине Гивиевне не будут, вы вообще в уме?написала журналистка.

Собчак добавила, что Канделаки «спокойненько будет сидеть, формально что-то возглавляя, реально не влияя ни на что». 

Ранее стало известно, что Канделаки покинула пост генерального продюсера телеканала «Матч ТВ», который занимала с момента запуска в 2015 году. Её назначили заместителем генерального директора «Газпром-медиа».

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