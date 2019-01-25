Скелетонистка Никитина упустила золото на этапе КМ

Канадка Мирела Рагнева победила на этапе Кубка мира по скелетону, который проходит в швейцарском Санкт-Морице. На прохождение трассы она потратила 2.17,77 минуты.
Серебро завоевала россиянка Елена Никитина, которая проиграла 0,23 секунды. Бронзу — немка Жаклин Лёллинг (2.18,63).
Другие россиянки — Рената Хузина и Анастасия Труфанова стали 16 и 18-й соответственно.
Никитина — обладательница бронзовой медали Олимпийских игр 2014 года и двукратная чемпионка Европы. В 2013 году её победа на чемпионате континента стала первой в истории российского женского скелетона.
Как сообщал News.ru, россияне провалили спринт на этапе КМ по биатлону.