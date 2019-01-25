Скелетонистка Никитина упустила золото на этапе КМ

https://news.ru/storage/news/47fbfac0ce60e692abcae0a7abe880bf/ea991c2c-a2df-4691-abb4-9ac72fd463cb_850.jpg Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Мирела Рагнева

Канадка Мирела Рагнева победила на этапе Кубка мира по скелетону, который проходит в швейцарском Санкт-Морице. На прохождение трассы она потратила 2.17,77 минуты.

Серебро завоевала россиянка Елена Никитина, которая проиграла 0,23 секунды. Бронзу — немка Жаклин Лёллинг (2.18,63).

Другие россиянки — Рената Хузина и Анастасия Труфанова стали 16 и 18-й соответственно.

Никитина — обладательница бронзовой медали Олимпийских игр 2014 года и двукратная чемпионка Европы. В 2013 году её победа на чемпионате континента стала первой в истории российского женского скелетона.

Как сообщал News.ru, россияне провалили спринт на этапе КМ по биатлону.