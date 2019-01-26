Скелетонист Рукосуев прокомментировал победу на ЧЕ

Российский скелетонист Евгений Рукосуев прокомментировал победу на чемпионате Европы среди юниоров.
«Сегодня я очень рад, потому что эта победа была достаточно неожиданной. На тренировках я был в группе лидеров, но на победу мало рассчитывал. После первого заезда я был четвёртым», — передаёт его слова корреспондент News.ru.
Спортсмен добавил, что тренеры после ошибок в первой попытке поддержали и успокоили его, за счёт чего во втором заезде всё удалось исправить.
Как писал News.ru, Логинов вошёл в десятку в пасьюте на КМ по биатлону.