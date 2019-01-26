Скелетонист Рукосуев прокомментировал победу на ЧЕ

https://news.ru/storage/news/c055ac7d6d6bb2956860d3db683f8c87/bd96eb88-2faa-4e34-a4b5-6757345c13a5_850.jpg Нина Зотина/РИА Новости эксклюзивы

Евгений Рукосуев

Российский скелетонист Евгений Рукосуев прокомментировал победу на чемпионате Европы среди юниоров.

«Сегодня я очень рад, потому что эта победа была достаточно неожиданной. На тренировках я был в группе лидеров, но на победу мало рассчитывал. После первого заезда я был четвёртым», — передаёт его слова корреспондент News.ru.

Спортсмен добавил, что тренеры после ошибок в первой попытке поддержали и успокоили его, за счёт чего во втором заезде всё удалось исправить.

Как писал News.ru, Логинов вошёл в десятку в пасьюте на КМ по биатлону.