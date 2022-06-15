«Скатертью дорога»: украинский ватерполист променял Европу на Россию На Украине поступок спортсмена не оценили

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Спортивная повестка из Украины в нынешнее время довольно типична и однообразна. Украинские атлеты бойкотируют соревнования с участием коллег из России, призывают к отстранению россиян от всевозможных турниров, отзываются крайне негативно в адрес тех, кто не высказывает активно свою позицию. Но встречаются на этом фоне и обратные примеры. Так, например, стало известно о том, что украинский ватерполист Никита Сазонов получил российский паспорт и теперь будет выступать за «Штурм-2002» из Чехова. Как Сазонова занесло в Россию и что по этому поводу думают на Украине?

Никите Сазонову 17 лет. До начала спецоперации на Украине ватерполист выступал за команду Мариуполя, а затем в Харькове в училище олимпийского резерва. Благодаря хорошим результатам он даже попал в юношескую сборную Украины.

После 24 февраля многое в жизни спортсмена изменилось. Его команда решила отправиться в Польшу. Это был первый пункт назначения. А дальше — кто куда. Кто-то в Германию, кто-то — в Италию. Но у Никиты Сазоновова оказался свой план. Он обратился к тренеру с просьбой отпустить его в Москву, где живёт его двоюродная тётя. Наставник не стал препятствовать.

В итоге Никита доехал до Польши, из Польши в Белоруссию, из Белоруссии в Россию. Здесь его сразу зачислили в Училище олимпийского резерва в городе Чехов. Опекунство над спортсменом взяла одна из сотрудниц училища, так как на тот момент не было понятно, живы ли родители Никиты или нет. К счастью, с родителями в итоге оказалось всё в порядке.

Как и сказано выше, сейчас спортсмен проживает и тренируется в училище олимпийского резерва. Его спортивная карьера должна продолжиться в «Штурм-2002» из Чехова. Известно, что коллектив на предыдущем первенстве России (в возрасте до 20 лет) взял серебряные медали.

Но важно другое: украинский ватерполист уже получил российский паспорт. Документ спортсмену вручил лично губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Возможно, в ближайшем будущем увидим парня в сборной России. Сам ватерполист так далеко не загадывает. Ближайшая цель — закрепиться в составе новой команды.

Фото: Соцсети Никита Сазонов

У меня здесь родственники, поэтому поехал в Россию. Сейчас живу в УОРе. Надеюсь, что удастся в «Штурме» поиграть, а там посмотрим, — цитирует Сазонова «Матч ТВ».

На Украине на переход Сазанова под российский флаг отреагировали по-разному. Кто-то сделал вид, что ничего не произошло. А те, кто всё-таки заметил громкий трансфер, оставили ожидаемо не самые приятные комментарии. Вот, например, несколько заголовков по теме на украинских ресурсах.

— «Игрок сборной Украины сбежал со сборов в Россию

— «Скатертью дорога», украинский ватерполист убежал в Россию и поменял паспорт»

Реакция совсем неудивительная. Более того, было намного более жёсткие примеры того, как власти Украины реагировали на отъезд своих спортсменов в Россию после начала спецоперации.

После того, фигуристка Анастасия Шаботова, выступающая за Украину, уехала из Киева в Москву, а затем ещё отметилась лайком под постом Евгения Плющенко о спецоперации, её исключили из сборной страны.

На этом фоне кричащие заголовки о побеге из России — пусятки.