Скандал в фигурке, медаль в шорт-треке: итоги среды и прогноз на четверг

Шестой день Олимпиады принёс в копилку сборной России только одну награду — бронзовую. Её обладателем стал Семён Елистратов, который успешно выступил на дистанции 1500 метров в шорт-треке. Но главным событием дня стал скандал в фигурном катании, который затмил все остальные новости. Сборная России может лишиться такой ценной золотой медали. Уже в четверг в новый бой с Терезой Йохауг вступит Наталья Непряева. Также россияне будут бороться за медали в командных соревнованиях в санном спорте и фристайле.

Единственное золото

Изначально было понятно, что в среду копилка сборной России не сильно пополнился, максимум одной медалью. Семён Елистратов не подвёл и взял бронзу на своей коронной дистанции 1500 метров в шорт-треке. С каждой Олимпиады он возвращался с медалями. Но не самые высокие результаты последних дней сказались на медальном зачёте. Россияне с первого места опустились на восьмое.

Невероятный скандал

Но всё может оказаться значительно хуже, потому что Россия может лишиться золота в командном турнире фигуристов. Один из спортсменов, фамилия не называется, провалил тест на допинг перед стартом Олимпиады. По информации журналиста Сергея Лисина, речь идет о марихуане.

Enrico Calderoni/AFLO/Global Look Press

Нарушение определённо приведёт к дисквалификации представителя России, но это не означает автоматическую потерю золотой медали, потому что дисквалификация команды из-за нарушения антидопинговых правил возможна после положительных допинг-тестов у двух и более членов команды. Именно так написано в кодексе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

И можно было бы не волноваться, если бы российские спортсмены не находились под пристальным вниманием офицеров WADA и выступали под флагом своей страны, а не в нейтральном статусе. В глазах остального мира Россия уже виновна в массовом применении допинга, а на Олимпиаду она допущена чуть ли не под честное слово. Значит, возможны любые варианты развития сценария. Что гораздо хуже, второе место в командном турнире заняла сборная Китая, поэтому организаторы Игр могут оказать невероятное давление на Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы «передать» золото местным спортсменам.

Старты среды

Горнолыжный спорт

Соревнования пройдут без российских спортсменов. Одним из фаворитов является действующий чемпион мира австриец Марко Шварц. Основную конкуренцию ему составит француз Алексис Пентюро — обладатель последнего Кубка мира. Также к претендентам на медали относится Лоик Мейяр из Швейцарии.

Алексис Пентюро Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Конькобежный спорт

Свои золотые амбиции может проявить чемпионка мира на дистанции 5000 метров россиянка Наталья Воронина. За последние три года она собрала весь комплект медалей в этой дисциплине. Также на её счету есть бронзовая награда Игр-2018. В Пекине российская спортсменка не сумела себя проявить на дистанции 3000 метров, проиграв даже Евгении Лаленковой, но сейчас Воронина должна бороться за призы.

Выиграть Наталье будет непросто, потому что главный фаворит — нидерландка Ирен Схаутен. Она первенствовала на дистанции 3000 метров, а также опередила россиянку на чемпионате мира прошлого года. Не забываем про трёхкратную олимпийскую чемпионку из Чехии Мартину Сабликову и бронзового призёра Олимпиады на 3000 метрах Изабелль Вейдеманн из Канады. Чудовищная конкуренция.

Лыжные гонки

Конечно, Наталья Непряева попытается добавить к своему серебру ещё одну медаль, но едва ли это будет золотая награда, потому что Тереза Йохауг приехала в Китай в какой-то феноменальной форме. В скиатлоне она оторвалась от соперниц на одну минуту, но отрыв норвежка сделала коньковым ходом. В классике порядка семи спортсменок шли в общей группе.

Наталья Непряева Peng Ziyang/XinHua/Global Look Press

Повторить серебряный успех Непряевой по силам. Но должна «проснуться» шведка Фрида Карлссон, провалившая скиатлон. Также определённо в борьбу включится Кертту Нисканен из Финляндии.

Санный спорт

Медали в эстафете для сборной России не являются чем-то невозможным. В этом виде выступят Роман Репилов, Татьяна Иванова, а также двойка Александра Денисьева и Владислава Антонова. Главными претендентами на победу будут спортсмены из Германии, которые забрали все медали в санях. Только грубейшая ошибка на трассе может оставить их без золота. Россияне же основную борьбу поведут с командами Австрии и Италии.

Сноуборд

Сноуборд не порадует российских болельщиков в этот день. Американка Хлоя Ким является огромным фаворитом в хафпайпе. В мужском сноуборд-кроссе сразу семь спортсменов имеют сопоставимые шансы на успех: Алессандро Хеммерле, Якоб Дусек, Мартин Ноерл, Мерлин Сурже, Гленн де Блоис, Элиот Гронден и Лукас Эгибар. Что интересно, последний представляет экзотическую для зимних видов спорта Испанию и является действующим чемпионом мира.

Фигурное катание

В мужском одиночном катании ни Марк Кондратюк, ни Евгений Семененко, ни Андрей Мозалев не являются фаворитами. Лучший результат в короткой программе показал Семененко, но он почти на 20 баллов отстаёт от результата мирового рекордсмена Нейтана Чена. Американец и японцы Юма Кагияма и Сема Уно с наибольшей вероятностью разыграют медали в четверг.

Фристайл

Командные соревнования в акробатическом миксте дебютируют на Олимпийских играх. В рамках Кубка мира эта дисциплина проводится с сезона-2014/15, а на чемпионате мира — с 2019 года. Что интересно, команды состоят из трёх спортсменов, а не четырёх, как в других видах спорта: двое мужчин и одна женщина либо наоборот.

Павел Кротов Joel Marklund/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Одним из главных фаворитов являются россияне. Сборная России в составе Любови Никитиной, Павла Кротова и Максима Бурова является чемпионом мира 2019 года. Причём Буров — в личном первенстве в 2019 и 2021 годах. Соперничать с нашими спортсменами будут сборные Китая и Швейцарии.

10 февраля. Расписание финалов

Сноуборд

04:30. Женщины. Хафпайп. Финал.

Фигурное катание

04:30. Мужчины. Произвольная программа.

Горнолыжный спорт

05:30. Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск.

09:15. Мужчины. Суперкомбинация. Слалом.

Лыжные гонки

10:00. Женщины. 10 км. Классический стиль.

Сноуборд

10:15. Мужчины. Сноуборд-кросс. Малый финал (за третье место).

10:20. Мужчины. Сноуборд-кросс. Большой финал.

Фристайл

14:00. Микст. Акробатика. Финал 1.

14:50. Микст. Акробатика. Финал 2.

Конькобежный спорт

15:00. Женщины. 5000 м.

Санный спорт

16:30. Эстафета.