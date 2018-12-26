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Скандально уволенный тренер «Спартака» переедет в Оренбург

Массимо Каррера Dmitry Golubovich/Global Look Press

Массимо Каррера

спорт [ версия для печати ]

Бывший главный тренер московского «Спартака» итальянец Массимо Каррера может продолжить карьеру в «Оренбурге». Его зарплата может составлять 1 млн евро в год.

Это будет возможно в том случае, если за трансферы оренбургского клуба будут отвечать агенты Марко Трабукки и Тимур Гурцкая, сообщает «Чемпионат».

В настоящий момент «Оренбург» возглавляет Владимир Федотов. После 16 туров команда занимает 10-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Руководство команды уволило Карреру в конце октября 2018 года. Его место занял Олег Кононов. Итальянец привёл «красно-белых» к золоту чемпионата России сезона-2016/17.

Каррере отказали в лучших фото «Спартака» и пожалели, писал News.ru.


#Спартак #МассимоКаррера #ФКоренбург
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