СКР нашёл доказательства вмешательства бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в базу данных. По данным ведомства, он передал WADA альтернативный экземпляр электронного архива, подлинность которого вызывает сомнения.
Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов, — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Она добавила, что российская сторона по-прежнему надеется установить происхождение и истинность альтернативного экземпляра электронного архива, когда иностранные партнёры дадут сделать экспертизу.
Ранее NEWS.ru писал, что исполком WADA принял решение отстранить Москву на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
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