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Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) обнародовала свою позицию относительно решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России. IBSF уточнила, что четырёхлетний запрет, если решение вступит в силу, коснётся только чемпионатов мира.

Россиянам позволят выступать под своим флагом на Кубке мира и чемпионате Европы, а также в юниорских чемпионатах мира. Об этом говорится в заявлении IBSF, опубликованном на её официальном сайте. Федерация...