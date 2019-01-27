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Шведского биатлониста склонили к распитию водки на КМ

Вольфганг Пихлер opokupix/Global Look Press эксклюзивы

Вольфганг Пихлер

спорт [ версия для печати ]

Тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев подарил наставнику шведской команды Вольфгангу Пихлеру бутылку русской водки «Калашников».

Бутылка изготовлена в форме снаряда. Пихлер сразу предложил продегустировать её бывшему шведскому биатлонисту Бьорну Ферри.

«Это хороший продукт. Мне кажется, он полезный для желудка», — поделился впечатлениями от дегустации Ферри. Его слова передаёт корреспондент News.ru.

Инцидент произошёл во время шестого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце. 27 января там пройдут женский и мужской масс-старты. Начало гонок в 14:45 и в 17:30 по московскому времени.

Биатлонист Бё обвинил WADA в трусости из-за ситуации с РУСАДА, писал News.ru.


#биатлон #Кубокмира
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