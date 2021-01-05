Шведская лыжница заболела коронавирусом на «Тур де Ски»

https://static.news.ru/photo/dee8ea06-511d-11eb-9dae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лыжница Линн Сванн из Швеции, идущая на третьем месте по очкам в зачёте многодневки «Тур де Ски», сдала положительный тест на COVID-19. Об этом рассказал врач шведской сборной Пер Андерссон.

Конечно, это досадная ситуация. Сейчас мы выясняем, мог ли это быть ложноположительный тест. Линн чувствует себя прекрасно и говорит, что её тело хорошо отреагировало на вчерашнюю гонку, — цитирует телеканал SVT шведского врача.

Андерссон добавил, что в сборной пока не решили, как поступят с остальными членами национальной команды, если у Сван подтвердится COVID.

На данный момент мы не можем ничего исключить. Ждём ответа, а там посмотрим, как мы справимся с изоляцией других лыжников, — заявил он.

Ранее стало известно, что два лыжника из сборной Финляндии также заразились коронавирусной инфекцией. Имена заболевших не приводили, но они находятся в изоляции до результатов повторного теста.

Как сообщал NEWS.ru, московская женская волейбольная команда «Динамо» полным составом ушла на карантин после того, как у нескольких спортсменок был выявлен положительный результат теста на COVID-19.