Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом и стал чемпионом мира

Фото: Jon Olav Nesvold/Global Look Press

Арман Дюплантис

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд на открытом воздухе. Это произошло на чемпионате мира в американском городе Юджин, штат Орегон. Новый рекорд составил 6 метров 21 сантиметр. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом Дюплантис побил собственное достижение, установленное 1 июля на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме. Предыдущий рекорд составлял 6 метров 16 сантиметров.

Также Дюплантису принадлежит рекорд мира в прыжках с шестом в помещении — 6 метров 20 сантиметров.

Второе место на чемпионате мира занял американец Кристофер Нильсен, третьим стал филиппинец Джон Обиена. Оба показали результат 5 метров 94 сантиметра.

Арману Дюплантису 22 года, он является олимпийским чемпионом Токио. Также на его счету серебро чемпионата мира 2019 года и золото мирового первенства 2022 года в помещении. Кроме того, Дюплантис является чемпионом Европы 2018 года и чемпионом Европы в помещении 2021 года.

Ранее сообщалось, что американка Сидни Маклафлин на чемпионате мира по лёгкой атлетике установила новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами. 22-летняя Маклафлин преодолела дистанцию за 50,68 секунды, став чемпионкой мира. Предыдущий мировой рекорд также принадлежал американке, она установила его в июня этого года на чемпионате США, преодолев дистанцию за 51,41 секунды.