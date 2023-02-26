Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом на отметке 6,22 метра

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Новый мировой рекорд в прыжках с шестом установил шведский легкоатлет, олимпийский чемпион Арман Дюплантис. Это произошло на турнире Мирового тура в помещении во французском Клермоне. Об этом сообщает Всемирная легкоатлетическая ассоциация (Worlds Athletic). Дюплантис увеличил свое же предыдущее достижение на один сантиметр.

Отныне мировой рекорд составляет 6 метров 22 сантиметра. Предыдущее достижение было установлено на чемпионате мира в американском Юджине в 2022 году. При этом лучший результат Дюплантиса в помещении равнялся 6,20 метра.

23-летний шведский легкоатлет Арманд Дюплантис является действующим чемпионом мира на открытом воздухе и в помещениях, чемпионом Олимпийских игр в Токио

Ранее сообщалось, что американка Кэта Ледеки установила мировой рекорд по плаванию свободным стилем на дистанции 1500 метров. Это произошло в канадском Торонто на втором этапе Кубка мира на короткой воде. Ледеки преодолела дистанцию за 15 минут 8,24 секунды. Предыдущий рекорд также принадлежал американке. Ледеки установила его в мае 2018 года.