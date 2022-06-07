Легкоатлет Шубенков признался в зависти к футболистам

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Сергей Шубенков

Чемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков высказался о благосостоянии российских футболистов, сообщает «Чемпионат.com». 31-летний легкоатлет признался, что завидует им, но отметил, что футболисты не оправдывают ожиданий болельщиков.

С такими деньгами результат мог бы быть и получше, раз его получается людям и без таких денег показывать. Но вы же понимаете, что я сейчас говорю всё это только от зависти, — заявил Шубенков.

При этом россиянин признался, что его отношение к футболистам изменил форвард «Динамо» и сборной России Фёдор Смолов. По словам Шубенкова, он удивился способности игрока складывать слова в предложения.

Ранее о высоких зарплатах футболистов высказалась двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая. Она отметила, что в России к этому виду спорта приковано повышенное внимание.