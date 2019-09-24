Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков ответил прыгунье в высоту Марии Ласицкене на её призыв тренироваться за пределами страны в случае отстранения Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
На своей странице в Instagram Ласицкене написала, что уедет тренироваться за пределы России, чтобы быть доступной для международных допинг-офицеров.
А в России ты недоступна для международного контроля что ли? — написал Шубенков в комментариях к посту Ласицкене.
Ранее ИААФ отказала 14 российским спортсменам в получении нейтрального статуса из-за перепроверки базы данных Московской антидопинговой лаборатории, писал News.ru.