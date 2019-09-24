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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заявила, что уедет тренироваться из страны в случае отстранения Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

На своей странице в Instagram спортсменка отметила, что уже не раз говорила о неуверенности в участии в Олимпийских играх в Токио, потому что знает достаточно, чтобы так думать. Но мы...