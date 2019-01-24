USD  66.3318 EUR  75.3861
GOLD1,280 $   Brent60.66 $ Bitcoin3,542.77 $
МОСКВА-18°C11:30
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Штоффельсхаус: Сёмина стоило уволить

Сергей Булкин/News.ru

спорт [ версия для печати ]

Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус выразил своё отношение к критике со стороны Юрия Сёмина. Наставник «красно-зелёных» посвятил немцу несколько нелицеприятных страниц в книге «Возвращение на пьедестал».

«Для меня это милая сказка. Скажу одно: если бы я написал такую книгу, будучи работником клуба, меня следовало бы уволить. Это говорит о характере автора, его качествах. Образованный разумный человек так не выступит», — цитирует Штоффельсхауса «Спорт день за днём».

По его словам, выражать негативное отношение через книги — это детский сад. Он каждый день был в офисе и всегда был готов выслушать все претензии лично. Также Эрик отметил, что чемпионство «Локомотива» — это в первую очередь заслуга футболистов.

«Был несколько удивлён, когда золотые медали „Локомотива“ в прессе обсуждались в основном через призму главного тренера. Но ведь это не было чемпионство Сёмина, Геркуса или Штоффельсхауса. Это было золото команды „Локомотив“», — заключил Штоффельсхаус.

Ранее News.ru сообщал, что в непрофессионализме Сёмина также обвинил экс-президент «Локомотива» Илья Геркус.


#Локомотив #ИльяГеркус #ЮрийСемин #ЭрикШтоффельсхаус
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
шоу-бизнес
Обвенчавшиеся Кончаловский и Высоцкая уехали из страны


читайте также
спорт 10:40, 24 января 2019
WADA не требует от России покрытие издержек
спорт 10:23, 24 января 2019
Заболотного считают в «Зените» гением
спорт 10:15, 24 января 2019
У фигуристки Шаботовой появилась последовательница
Лента новостей
происшествия 11:24
Главу полиции Чехова задержали за незаконный оборот оружия
общество 11:19
Дети платили за вход в школу в Иркутской области
политика 11:18
Володин предложил пригласить в Госдуму сотрудника Google
в мире 11:12
Турция сама сможет создать зону безопасности в Сирии
политика 11:10
Клинцевич спрогнозировал разрыв сотрудничества с Венесуэлой
Другие новости
спорт 11:04
Загитова: расстроилась, что Деда Мороза не существует
Олимпийская чемпионка — о Новом годе, концентрации и четверном прыжке
спорт 10:40
WADA не требует от России покрытия издержек
спорт 10:23
Заболотного считают в «Зените» гением
спорт 10:15
У фигуристки Шаботовой появилась последовательница
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top