Штоффельсхаус: Сёмина стоило уволить

https://news.ru/storage/news/94670800ddd6d6ab710836dcad482cb2/43b662a6-29ed-4ce9-8dc0-cedf6f080a4e_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус выразил своё отношение к критике со стороны Юрия Сёмина. Наставник «красно-зелёных» посвятил немцу несколько нелицеприятных страниц в книге «Возвращение на пьедестал».

«Для меня это милая сказка. Скажу одно: если бы я написал такую книгу, будучи работником клуба, меня следовало бы уволить. Это говорит о характере автора, его качествах. Образованный разумный человек так не выступит», — цитирует Штоффельсхауса «Спорт день за днём».

По его словам, выражать негативное отношение через книги — это детский сад. Он каждый день был в офисе и всегда был готов выслушать все претензии лично. Также Эрик отметил, что чемпионство «Локомотива» — это в первую очередь заслуга футболистов.

«Был несколько удивлён, когда золотые медали „Локомотива“ в прессе обсуждались в основном через призму главного тренера. Но ведь это не было чемпионство Сёмина, Геркуса или Штоффельсхауса. Это было золото команды „Локомотив“», — заключил Штоффельсхаус.

Ранее News.ru сообщал, что в непрофессионализме Сёмина также обвинил экс-президент «Локомотива» Илья Геркус.