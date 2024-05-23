SHOT: ФНС оштрафовала Исинбаеву за неуплату налогов в России

Фото: Patrick Seeger/dpa/Global Look Press

Елена Исинбаева

Telegram-канал SHOT пишет, что ФНС оштрафовала Елену Исинбаеву за неуплату налогов в России. По данным канала, на текущий момент задолженность олимпийской чемпионки выросла почти до 500 тысяч рублей.

Как стало известно каналу, Исинбаева перестала следить за своими налоговыми начислениями и накопила 465 688 рублей с учетом штрафов от волгоградской налоговой, которые ей теперь необходимо погасить, чтобы не заблокировали российские счета. По данным канала, сейчас спортсменка живет за границей. Как пишут авторы, в Сети появлялись сообщения о том, что ее видели в разных местах: в Монако, на Канарских островах и в Испании.

Летом 2023 года Исинбаева отреклась от всех своих воинских званий в России, назвав их номинальными. Спортсменка назвала себя человеком мира, а позднее удалила из соцсетей фотографию с президентом РФ Владимиром Путиным. Также она приостановила работу своего благотворительного фонда в России.

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев заявил, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом может быть лишена государственных наград и званий. По его словам, это станет возможным после соответствующего решения суда. Хамзаев уточнил, что в соответствии с новыми нормами госнаград могут лишить всех, кто совершил преступление против России, причем речь не только об артистах, но и о спортсменах.