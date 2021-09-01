Шойгу и авгиевы конюшни: российский триатлон погряз в допинге

После двух допинговых случаев с российскими триатлонистами-олимпийцами Александром Брюханковым и Игорем Полянским, которые сдали положительные пробы на некогда самый популярный вид допинга в циклических видах спорта эритропоэтин, глава Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу заявила о необходимости пересмотреть всю антидопинговую политику организации. Разбираемся в главных проблемах этого вида спорта в России.

Отсутствие свежей крови

О том, что в мужском российском триатлоне долгий и затянувшийся кризис говорит бессменность членов сборной команды. Александр Брюханков, совмещающий карьеру спортсмена и функционера, и братья Полянские дебютировали на Олимпийских играх или в Пекине-2008, или в Лондоне-2012. Их пик формы также был лет десять назад и давно прошёл, а на крупных международных стартах они не попадали даже в десятку. Но при этом за всё это время в России так и не появилось достойной смены, чтобы потеснить стремительно теряющих позиции ветеранов.

Такая же ситуация наблюдается и за спинами лидеров. Так в конце августа Спортивный арбитражный суд (CAS) признал окончательно виновным 38-летнего российского триатлониста Владимира Турбаевского в нарушении антидопинговых правил в связи с отклонениями в биологическом паспорте. При этом факты нарушений были выявлены как в далёком 2014 году, так и уже в 2020.

Допинговая философия ветеранов

Представление о спорте у Брюханкова и Полянских (хотя младший брат Дмитрий после дополнительного расследования был признан невиновным и допущен до старта во внутрироссийских соревнованиях, однако его карьера в сборной, скорее всего, также будет закончена) также осталось на уровне десятых годов. Очевидно, что Олимпиада-2020 была последним шансом чего-то добиться в спорте для этого поколения триатлетов, а потому они решили пойти ва-банк и использовать рекомбинантный эритропоэтин в подготовительный период, в надежде, что это поможет и результат улучшить, и наказания избежать. В итоге не получилось ни того, ни другого.

На Играх в личном турнире лучший из россиян Дмитрий Полянский оказался на 32-м месте из 49 участников, а Игорь даже с допингом стал 43-м. В смешанной эстафете сборная России, где на мужских этапах выступали братья Полянские оказалась 14-й из 16 команд. Брюханков и вовсе не сумел отобраться в Токио, но окончательно испортил себе репутацию и будущую карьеру функционера. Свою положительную пробу 34-летний триатлет и участник трёх Олимпиад сдал на чемпионате Европы. Примечательно, что Брюханков также входит в президиум Федерации триатлона России и скорее всего будет вынужден покинуть свой пост.

Вас всё ещё удивляет, что в 2021 году российские спортсмены продолжают принимать допинг, который научились легко ловить более десяти лет назад? Как справедливо отметил глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) норвежец Руне Андерсен, в России за пять лет отстранения никак не изменилась антидопинговая культура. Спортсмены по-прежнему считают, что побеждать без допинга нельзя, что употребление даже микродоз даст серьёзную прибавку к результату и что можно легко обмануть систему. Случаи Полянского и Брюханкова показали, что это далеко не так, хотя не исключено, что в прежние годы им удавалось избегать наказания.

Игорь Полянский RussianTriathlonFederation/facebook.com

Когда проще начать всё с нуля

Впрочем выявленные допинговые случаи могут пойти на пользу всему российскому триатлону и стать поводом для давно напрашивающейся массовой перестройки. Раз уж федерацию в декабре 2020 возглавила дочь министра обороны Ксения Шойгу, то у неё есть желание что-то изменить в одном из самых проблемных летних видов спорта в России. Сейчас это повод не только провести коренное омоложение состава, но и своим примером показать нетерпимость к употреблению допинга, проведя совместно с РУСАДА расследование случившегося и наказав помимо спортсменов всех участников допинговых схем.

Проблема вскрылась только в этом сезоне. Но вопрос с допингом для нас один из ключевых. В начале нашей работы стало очевидно, что подход к антидопинговой политике федерации триатлона необходимо пересматривать. Так как положительные пробы были обнаружены у опытных спортсменов, завершающих свою карьеру. Основной задачей считаем довести до молодых спортсменов, что данная практика будет жёстко пресекаться руководством федерации, — рассказала Ксения Шойгу в интервью «Спорт-Экспресс».

Что же касается других изменений, то в триатлоне давно назрел кризис тренерской мысли и необходимость приглашения ведущих зарубежных специалистов и использования их опыта. Российский же триатлон последние десять лет варится в своём собственном котле, а результаты команды продолжают деградировать. За примерами далеко ходить не надо. Достаточно посмотреть, как в рамках подготовки к Играм в Сочи преобразился российский шорт-трек и ощутил новое свежее дыхание конькобежный спорт. В летних видах примерами успешных реформ с помощью иностранных специалистов могут похвастать федерации фехтования и дзюдо.