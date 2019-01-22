Шлеменко обеспокоился исходом боя Емельяненко

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Фёдор Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко рассказал о своём беспокойстве по поводу боя Фёдора Емельяненко с американцем Райаном Бейдером в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе.

«Я переживаю за Фёдора, очень хочется, чтобы он стал чемпионом. У него сильный соперник, но ему по силам», — цитирует РИА Новости Шлеменко.

Спортсмен добавил, что, если Фёдор не выиграет бой в первом раунде, то, скорее всего, Бейдер победит досрочно или решением судей.

Бой за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе пройдёт 26 января 2019 года в Лос-Анджелесе (США) в рамках турнира Bellator 214.

Шлеменко отреагировал на идею приучать детей к алкоголю, сообщал News.ru.