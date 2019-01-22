USD  66.3634 EUR  75.5481
GOLD1,282 $   Brent61.38 $ Bitcoin3,525.93 $
МОСКВА-15°C17:02
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Шлеменко обеспокоился исходом боя Емельяненко

Фёдор Емельяненко Andrei Ladygin/Russian Look/Global Look Press

Фёдор Емельяненко

спорт [ версия для печати ]

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко рассказал о своём беспокойстве по поводу боя Фёдора Емельяненко с американцем Райаном Бейдером в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе.

«Я переживаю за Фёдора, очень хочется, чтобы он стал чемпионом. У него сильный соперник, но ему по силам», — цитирует РИА Новости Шлеменко.

Спортсмен добавил, что, если Фёдор не выиграет бой в первом раунде, то, скорее всего, Бейдер победит досрочно или решением судей.

Бой за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе пройдёт 26 января 2019 года в Лос-Анджелесе (США) в рамках турнира Bellator 214.

Шлеменко отреагировал на идею приучать детей к алкоголю, сообщал News.ru.


#ФедорЕмельяненко #АлександрШлеменко
самое читаемое
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей
общество
Захарову поддержали в споре с Чубайсом о бедности россиян


читайте также
спорт 15:24, 22 января 2019
Российские фигуристы не явились на тренировку на ЧЕ
спорт 15:18, 22 января 2019
Загитова чисто откатала короткую программу перед ЧЕ
спорт 14:48, 22 января 2019
Лучший бомбардир РПЛ останется в ЦСКА
Лента новостей
происшествия 17:00
Захватчика самолета пришлось будить перед задержанием
спорт 16:59
Караваев: Березуцких в «Витессе» до их приезда знали
в мире 16:56
Жене премьер-министра Японии подарили улитку из Сколково
политика 16:50
Генпрокуратура считает необоснованным иск Чечни о долгах за газ
спорт 16:47
Нашёлся соперник для боксёра Тищенко
Другие новости
спорт 16:59
Караваев: Березуцких в «Витессе» до их приезда знали
спорт 16:47
Нашёлся соперник для боксёра Тищенко
спорт 16:39
Российский волейболист перебрался в европейский клуб
спорт 16:29
Бутырская дала прогноз на будущее Тутберидзе и Медведевой
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top