Шлеменко обеспокоился исходом боя Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко рассказал о своём беспокойстве по поводу боя Фёдора Емельяненко с американцем Райаном Бейдером в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе.
«Я переживаю за Фёдора, очень хочется, чтобы он стал чемпионом. У него сильный соперник, но ему по силам», — цитирует РИА Новости Шлеменко.
Спортсмен добавил, что, если Фёдор не выиграет бой в первом раунде, то, скорее всего, Бейдер победит досрочно или решением судей.
Бой за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе пройдёт 26 января 2019 года в Лос-Анджелесе (США) в рамках турнира Bellator 214.
Шлеменко отреагировал на идею приучать детей к алкоголю, сообщал News.ru.