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Шлеменко назвал сильную сторону Емельяненко

Фёдор Емельяненко Валерий Шарифулин/ТАСС

Фёдор Емельяненко

спорт [ версия для печати ]

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко высказался о грядущем поединке соотечественника Фёдора Емельяненко и американца Райана Бейдера.

«У него есть преимущество — он лучше в ударной технике, он быстрее, чем Бейдер, Фёдор очень опасен именно в начале боя, но чем дальше будет заходить поединок, тем больше шансов будет у Бейдера», — цитирует Шлеменко ТАСС.

Спортсмен подчеркнул, что для Емельяненко самое важное — показать себя в первом раунде.

Бой Бейдера и Емельяненко назначен на 26 января в рамках турнира Bellator 214 в финале Гран-при тяжеловесов. Он пройдёт в Лос-Анджелесе (США).

42-летний Емельяненко за карьеру одержал 38 побед и потерпел пять поражений по правилам ММА.

Ранее News.ru писал, что россиянин мог отказаться от боя из-за проблем со здоровьем. Агент Емельяненко также отреагировал на слухи об отказе от боя.


#MMA #ФедорЕмельяненко #АлександрШлеменко
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