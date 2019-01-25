Шлеменко назвал сильную сторону Емельяненко

https://news.ru/storage/news/b4fc268fd6557376c8c7707f5e2e8f34/b5ff37fb-2ee9-4b69-b36a-547f3704938f_850.jpg Валерий Шарифулин/ТАСС

Фёдор Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко высказался о грядущем поединке соотечественника Фёдора Емельяненко и американца Райана Бейдера.

«У него есть преимущество — он лучше в ударной технике, он быстрее, чем Бейдер, Фёдор очень опасен именно в начале боя, но чем дальше будет заходить поединок, тем больше шансов будет у Бейдера», — цитирует Шлеменко ТАСС.

Спортсмен подчеркнул, что для Емельяненко самое важное — показать себя в первом раунде.

Бой Бейдера и Емельяненко назначен на 26 января в рамках турнира Bellator 214 в финале Гран-при тяжеловесов. Он пройдёт в Лос-Анджелесе (США).

42-летний Емельяненко за карьеру одержал 38 побед и потерпел пять поражений по правилам ММА.

Ранее News.ru писал, что россиянин мог отказаться от боя из-за проблем со здоровьем. Агент Емельяненко также отреагировал на слухи об отказе от боя.