Шлеменко назвал фаворита в «поединке века» между Усиком и Фьюри Шлеменко: Фьюри считается небольшим фаворитом боя с Усиком за счет габаритов

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Тайсон Фьюри и Александр Усик

Британский боксер Тайсон Фьюри за счет своих габаритов считается небольшим фаворитом боя против украинца Александра Усика, заявил NEWS.ru российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко. В то же время он отметил, что спортсмен с Украины является более техничным тяжеловесом.

Сложно сказать, [кто фаворит]. Фьюри большой, Усик более техничный. Видится 50% на 50%. Но все-таки, наверное, небольшой фаворит Фьюри, где-то 60% на 40% за счет его габаритов, — сказал Шлеменко.Александр

12-раундовый поединок украинца и британца станет главным событием боксерского вечера, который пройдет в столице Саудовской Аравии, городе Эр-Рияде, в ночь на воскресенье, 19 мая. Изначально бой был намечен на 17 февраля, но он сорвался из-за травмы Фьюри. На кону поединка стоит титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Фьюри и Усик по итогам боя заработают рекордные для себя деньги, причем размер гонораров не зависит ни от результата поединка, ни от уровня продаж его платных трансляций. Украинец получит $34 млн, а гонорар британца составит $69 млн.

Ранее Шлеменко заявил, что в российских регионах, в частности в Омской области, появляется больше спортсменов, а алкоголиков становится меньше. Так он отреагировал на слова депутата Госдумы Ирины Родниной о гуляющих на улицах людях с алкоголем, «у которых нет денег на кафе». По его словам, в населенных пунктах открывается много площадок для занятия спортом под открытым небом.