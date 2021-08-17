Шишкина рассказала о важности секса перед выступлениями

Российская синхронистка, трёхкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина рассказала о роли секса перед выступлениями. Её слова приводит «Спорт-Экспресс».

Я не проверяла. Потому что мы уезжаем на сбор задолго до соревнований. <...> Вот научное сообщество говорит, что если тебе нужна взрывная сила — сексом надо заниматься. А если впереди длительная циклическая работа, то скорее нет, — сказала Шишкина.

Она добавила, что это зависит от особенностей организма каждого человека и если он чувствует, что секс ему поможет, то им нужно заниматься.

Ранее во вторник, 17 августа, Шишкина сравнила Артёма Дзюбу с коллегой по сборной России Светланой Ромашиной.

10 августа сообщалось, что Шишкина вслед за Ромашиной завершила карьеру.

В составе сборной России по синхронному плаванию она завоевала три золотые медали Олимпиад, 14 наград наивысшего достижения чемпионатов мира, и шесть раз Шишкина поднималась на пьедестал чемпионатов Европы.