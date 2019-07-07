https://static.news.ru/photo/5d36fe92-a031-11e9-8d99-fa163e074e61_1024.jpg Антон Шипулин Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Олимпийский чемпион, биатлонист Антон Шипулин пробежал международный горный марафон «Конжак» в Свердловской области. Около вершины горы Конжаковский Камень он с другими участниками состязания спас упавшего на камни спортсмена, у которого свело ноги судорогой.

Я впервые увидел, как человек теряет сознание от боли. Мы пытались размять ему мышцы, кололи иголкой, давали витамины, но поняли, что надо спускать вниз, — цитирует биатлониста URA.RU .

Издание отмечает, что шестеро участников марафона донесли пострадавшего до ближайшего контрольного пункта и передали сотрудникам МЧС, которые доставили мужчину к врачам.

Сам Шипулин также травмировался на дистанции, но старался об этом не говорить. Биатлонисту потребовалось 6 часов и 40 минут на преодоление 42 км. Его имя оказалось на 576-й строчке итогового протокола, в котором значатся 1200 финишировавших участников. Победитель марафона справился с дистанцией за 2 часа и 57 минут.

Ранее News.ru сообщал, что Генсовет «Единой России» утвердил кандидатуры для выдвижения на довыборы в Госдуму. По словам члена Совета Федерации, первого зампреда фракции Валерия Рязанского, на руки голосующим выдали 126 бюллетеней, из которых были заполнены 125. Рязанский отметил, что все претенденты прошли тайное голосование. Оно единогласно подтвердило кандидатуру Антона Шипулина.