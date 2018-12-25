Шипулин уступил главе СБР Драчёву

https://news.ru/storage/news/739821825c845ec60ff3e8d1ee208791/80165236-36e0-4de8-8e4f-fd2740c32c53_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Владимир Драчёв

Биатлонист Антон Шипулин завершил карьеру в ранге самого успешного россиянина по числу подиумов на главных стартах (Олимпийские игры, чемпионаты и Кубки мира). В счёт пошли как личные победы, так и командные.

По числу личных побед Шипулин занимает второе место после нынешнего президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва. Он в составе сборных СССР и России выигрывал 12 раз. Ещё трижды Драчёв побеждал, представляя на международных стартах Белоруссию.

Антон Шипулин — бронзовый призёр Олимпиады-2010 в Ванкувере в эстафете, олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете. На Игры-2018 в Пхёнчхан Шипулин не поехал, так как не получил приглашения Международного олимпийского комитета (МОК). Также в его активе титул чемпиона мира — 2017. Шипулин — трёхкратный серебряный призёр чемпионатов мира (2011, 2013, 2015), трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира (2012, 2013, 2017), трёхкратный чемпион мира по летнему биатлону (2011, 2012, 2103).

Обладатель малого Кубка мира в зачёте масс-стартов (2014−2015), абсолютный чемпион Европы среди юниоров — 2008. Двукратный победитель Гонки чемпионов в смешанной эстафете, двукратный победитель Гонки чемпионов в масс-старте.

Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры 25 декабря.

Губерниев отреагировал на уход Шипулина из спорта, сообщал News.ru.