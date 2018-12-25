Шипулин: семья главнее спорта

https://news.ru/storage/news/b34a9af73f6712cc6432c4aa6d5ce6b3/a5826223-fd39-4417-bb00-04e18cac3927_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Антон Шипулин

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, объявивший о завершении карьеры, назвал свои жизненные приоритеты.

«Для нас никогда не было приоритетом занятие спортом, семья главнее. Я своих главных результатов не добился, но свой выбор я делаю в сторону семьи», — сказал Шипулин на пресс-конференции.

Родная сестра спортсмена — Анастасия Кузьмина, словацкая биатлонистка и трёхкратная олимпийская чемпионка. Ранее она также объявила, что текущий сезон станет для неё последним.

«Думаю, что Кузьмина не сказала ещё своего последнего слова, она сделала своё заявление на эмоциях, так как не всё получается сейчас», — заключил он.

Шипулин открестился от карьеры тренера, писал News.ru.