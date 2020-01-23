Бывший биатлонист, а ныне депутат Госдумы РФ, Антон Шипулин связывает происходящее в мировом спорте с большой политикой.
Происходящее в мировом спорте — это политический рычаг для некоторых зарубежных стран, которые ведут двойную игру против России, — приводит слова Шипулина пресс-служба «
Единой России».
Он выразил уверенность, что новое правительство в ближайшее время сможет предложить варианты решения проблемы.
Ранее сообщалось, что в споре между WADA и РУСАДА в качестве третьей стороны выступит Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР), писал NEWS.ru.
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