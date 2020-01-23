https://static.news.ru/photo/6542790a-3dbf-11ea-9792-fa163e074e61_660.jpg Антон Шипулин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший биатлонист, а ныне депутат Госдумы РФ, Антон Шипулин связывает происходящее в мировом спорте с большой политикой.

Происходящее в мировом спорте — это политический рычаг для некоторых зарубежных стран, которые ведут двойную игру против России, — приводит слова Шипулина пресс-служба « Единой России ».

Он выразил уверенность, что новое правительство в ближайшее время сможет предложить варианты решения проблемы.

Ранее сообщалось, что в споре между WADA и РУСАДА в качестве третьей стороны выступит Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР), писал NEWS.ru.