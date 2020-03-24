Шестикратный чемпион мира, бывший биатлонист и действующий депутат Госдумы Антон Шипулин призвал россиян выбираться на пробежки и прогулки, не забывать о спорте из-за коронавируса.
Даже если многие из вас работают «на удалёнке», а кто-то самоизолировался из-за злосчастного коронавируса, не стоит забывать, что спорт и свежий воздух — залог нашего здоровья. <...> Выбирайтесь из своих домов хотя бы на прогулку в лес или парк, — призвал Шипулин.
По мнению спортсмена, коронавирус «скоро отступит» и все вернутся к нормальной жизни.
Как писал NEWS.ru, к 24 марта коронавирусную инфекцию в России выявили у 495 человек, из которых 22 уже выздоровели и выписались. В столице и многих региональных центрах запрещены массовые мероприятия, временно закрыты образовательные и досуговые учреждения.
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