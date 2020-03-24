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Олимпийские игры, которые должны были пройти летом 2020 года, не изменят своего названия в 2021 году, несмотря на их перенос из-за коронавируса.

Игры сохранят название Олимпийские и Паралимпийские игры Токио — 2020, — говорится в пресс-релизе МОК. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах после переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ согласился...