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Шипулин рассказал Фуркаду о вмешательстве политики в спорт

Антон Шипулин Сергей Лантюхов/News.ru

Антон Шипулин

спорт [ версия для печати ]

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, объявивший о завершении карьеры, заявил, что за свою спортивную карьеру всегда был чист от допинга.

«Я всегда говорил, что я чист, не бегу от проблем. Много раз говорил с (Мартеном) Фуркадом, объясняя ему то, какая сейчас политическая ситуация в спорте. Сейчас по атлетам бьют безосновательно. Приходит полиция и проверяет тебя из-за подозрений какого-то человека, который живет в США. Это провокация, заранее спланированная. И я бегу именно от такой ситуации. Биатлон сейчас для меня стал уже унылой работой, где я не получаю удовольствия», — сказал Шипулин на пресс-конференции во вторник.

Он добавил, что даже после завершения карьеры его будут навещать офицеры Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Так как я пока буду находиться ещё в пуле тестирования», — сказал он.

Шипулин — бронзовый призёр Олимпиады-2010 в Ванкувере в эстафете, олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете. На Игры-2018 в Пхёнчхан Шипулин не поехал, так как не получил приглашения Международного олимпийского комитета (МОК). Также в его активе титул чемпиона мира — 2017. Шипулин — трехкратный серебряный призер чемпионатов мира (2011, 2013, 2015), трехкратный бронзовый призёр чемпионатов мира (2012, 2013, 2017),трехкратный чемпион мира по летнему биатлону (2011, 2012, 2103).

Обладатель малого Кубка мира в зачёте масс-стартов (2014−2015), абсолютный чемпион Европы среди юниоров — 2008. Двукратный победитель Гонки чемпионов в смешанной эстафете, двукратный победитель Гонки чемпионов в масс-старте.

На данный момент спортсмен не выступает на этапах Кубка мира и готовится к «Рождественской гонке», в которой примет участие вместе с Екатериной Юрловой-Перхт.


#биатлон #АнтонШипулин #завершениекарьеры
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