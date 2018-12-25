Шипулин назвал спорт «очень грязным»

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Антон Шипулин

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, объявивший о завершении карьеры, заявил, что спорт стал очень грязным.

«Спорт сейчас стал очень грязным. Раньше была мечта, и ты верил в чистые намерения людей. Казалось, что спорт и политика не могут быть вместе, но сейчас есть двойные стандарты для российских спортсменов и для тех, кто на другой стороне. Не хочется бороться с ветряными мельницами», — сказал Шипулин на пресс-конференции.

Он добавил, что очень хотел стать олимпийским чемпионом и чемпионом мира в личных гонках, но не смог себя реализовать на все сто.