Шипулин назвал спорт «очень грязным»

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, объявивший о завершении карьеры, заявил, что спорт стал очень грязным.
«Спорт сейчас стал очень грязным. Раньше была мечта, и ты верил в чистые намерения людей. Казалось, что спорт и политика не могут быть вместе, но сейчас есть двойные стандарты для российских спортсменов и для тех, кто на другой стороне. Не хочется бороться с ветряными мельницами», — сказал Шипулин на пресс-конференции.
Он добавил, что очень хотел стать олимпийским чемпионом и чемпионом мира в личных гонках, но не смог себя реализовать на все сто.
«Осенью почти все в семье были за продолжение карьеры, но в нынешней ситуации и с такой политической обстановкой реализоваться было бы очень тяжело», — добавил Шипулин.