Шестикратная чемпионка мира по плаванию сравнила Волгодонск и Лос-Анджелес Российская пловчиха Ефимова рассказала о тоске по океану в Лос-Анджелесе

Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Юлия Ефимова

Шестикратная чемпионка мира и трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова в интервью «Матч ТВ» рассказала, что скучает по США. Спортсменка поделилась, что ей сильно не хватает океана, рядом с которым она много гуляла. При этом она призналась, что в США ее постоянно тянет на родину — в Волгодонск.

Там (в США. — NEWS.ru) тоже друзья, атмосфера, покатушки — мы постоянно ездим гонять на сноуборде. Вы же понимаете, сравнение между Волгодонском и Лос‑Анджелесом — это немного разное. Но меня все равно тянет в Волгодонск, к моему детству и простоте. <...> Мне нужно, чтобы рядом были Дон, разбитая палатка и стол, где можно разложить еду. Поставил мангал, пожарил шашлыки и все, — поделилась она.

Ефимова добавила, что в США не найти тех же маленьких рек и каналов, которыми славится Волгодонск. Она рассказала, как любит гулять вместе со своей собакой на Цимлянском водохранилище.

Смотрю закаты, встречаю рассветы, вот эта вся романтика, — подытожила спортсменка.

Ранее тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе выложила фотографию со своей дочерью Дианой Дэвис, переехавшей в США. На снимке они сидят в ресторане вместе с партнером фигуристки и ее мужем Глебом Смолкиным.