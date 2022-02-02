Шесть — минимум, 12 — максимум: наш медальный план на Олимпиаду

Уже 4 февраля стартуют XXIV зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине. Перед стартом турнира NEWS.ru проанализировал 15 видов спорта, которыми будет представлена программа соревнований, и оценил шансы сборной России на медали. Главные надежды россиян будут связаны с лыжами и фигурным катанием. Об этом и другом читайте в нашем материале.

Биатлон

Количество медалей: 11

Прогноз: одно серебро и одна бронза

Самые реальные шансы сборной России на победу будут в смешанной эстафете. Думается, что тренеры выставят сильнейший состав. Места Александра Логинова, Эдуарда Латыпова и Кристины Резцовой сомнений не вызывают. Это лучшие силы. Только эти трое спортсменов могут претендовать на медали в личных гонках по биатлону. Кто будет четвёртым в эстафете? Загадка. В женской части мы уступаем всем ведущим сборным. Если Франция, Норвегия и Швеция также бросят в бой своих лидеров, мы можем остаться без медалей вовсе в этой дисциплине.

Однако медаль в мужской эстафете от нас уйти не должна ни при каких обстоятельствах. Нереально соперничать только с норвежцами. Остальные команды не могут выставить четырёх надёжных эстафетчиков.

Кроме того, можем оказаться на пьедестале в женской эстафете. В личных гонках успехом будет любая медаль, но вероятность этого не слишком высока.

Бобслей

Количество медалей: 4

Прогноз: две бронзы

В состав мужской олимпийской команды вошли пилоты Ростислав Гайтюкевич и Максим Андрианов, выступавшие в этом сезоне в Кубке мира. В соревнованиях женских бобов-двоек в Пекине выступят Надежда Сергеева и Анастасия Макарова, в монобобе — Сергеева. И если от девушек крайне сложно ждать приятных результатов, мужчинам по силам забраться на третье место. Экипаж Гайтюкевича стабильно брал бронзу в соревнованиях четвёрок на этапах Кубка мира. Выиграть медаль в двойках будет сложнее. Но может подстраховать Сергеева.

Ростислав Гайтюкевич instagram.com/bobteam.gaitiukevich

Горные лыжи

Количество медалей: 11

Прогноз: без медалей

К сожалению, за последние годы наши спортсмены в этом спорте не преуспели и никто не входит даже в десятку сильнейших. Разве что Павел Трихичев при невероятном стечении обстоятельств мог оказаться на третьей ступеньке в зачёте комбинации. Но его нет в составе. Сказалась травма спины. Александр Хорошилов и остальные никак на награды не претендуют. Очень странно, что такой медальный вид спорта в России не развивается уже много лет.

Кёрлинг

Количество медалей: 3

Прогноз: без медалей

Сборная России уже не играет ведущей роли в кёрлинге. В команде нет Анны Сидоровой и Киры Езех. Практически все медали делят между собой сборные Швеции и Канады. В их борьбу может вмешаться Швейцария. Россияне только набираются опыта.

Конькобежный спорт

Количество медалей: 14

Прогноз: два серебра, одна бронза

27-летний Павел Кулижников впервые примет участие в Олимпиаде. В Сочи он не выступал, потому что был дисквалифицирован, а в Пхёнчхан его не пригласил МОК. Россиянин — восьмикратный чемпион мира и обладатель двух мировых рекордов (на 500 и 1000 м). На этих дистанциях, а также в масс-старте он может попасть в призы.

И не стоит забывать про Наталью Воронину, которая выиграла чемпионат мира на дистанции 5000 метров, а также часто заканчивает забеги в призах.

Павел Кулижников facebook.com/pav.kulizhnickov

Лыжное двоеборье

Количество медалей: 3

Прогноз: без медалей

Это единственная дисциплина на Играх, в которой не принимают участие женщины. Российскую команду представят Вячеслав Барков, Артём Галунин и Самир Мастиев. Здесь с результатами всё более чем скромно. Даже эстонцы усилиями Кристьяна Ильвеса могут побороться за медаль, чего не скажешь о российских спортсменах.

Лыжный спорт

Количество медалей: 12

Прогноз: одно золото, одно серебро и две бронзы

Медальный план в таком виде — это задача-минимум. Именно такой план озвучила в декабре президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Но в перспективе мы можем замахнуться на большее. Россияне будут бороться за победу в пяти гонках.

У женщин это только эстафета, а у мужчин выбор богаче: эстафета, командный спринт, скиатлон и марафон. Практически везде ключевую роль будет играть Александр Большунов. Четыре года назад он выиграл три серебра и бронзу, поэтому отсутствие золота станет для него личной трагедией. Но не исключено, что в командном спринте вместо него побегут Сергей Устюгов и Александр Терентьев.

Прыжки на лыжах с трамплина

Количество медалей: 5

Прогноз: без медалей

После завершения карьеры Дмитрия Васильева, который эпизодически появлялся на подиумах этапов Кубка мира, новых спортсменов мирового уровня в России не появилось. Даже Ирина Аввакумова давно не попадала на подиум. В зачёте Кубка наций наша страна занимает шестую позицию с огромным отставанием от лидеров. Все медали разыграют Польша, Словения, Австрия, Германия, Норвегия и Япония.

Сани и скелетон

Количество медалей: 6

Прогноз: одно золото, одно серебро, одна бронза

Состав саночников довольно хорош. Роман Репилов, Семён Павличенко и Татьяна Иванова были чемпионами мира в разные годы. Сейчас лидером является Репилов, но самый молодой в истории обладатель Кубка мира в этом сезоне не выиграл ни одного старта за последние полтора сезона. Зато Павличенко и Иванова периодически занимают первые места.

Из скелетонистов в первую очередь на себя обращает внимание Александр Третьяков — чемпион Олимпиады, чемпион мира, двукратный чемпион Европы и двукратный обладатель Кубка мира. Игры в Пхёнчхане ему пришлось пропустить из-за истории с обвинениями в допинге, в которых он был оправдан. Конечно, отсутствие Никиты Трегубова ослабило сборную, но шансы на медали есть.

Роман Репилов instagram.com/roman.repilov

Сноуборд

Количество медалей: 11

Прогноз: одно золото

В сборной России будет присутствовать Виктор Уайлд — единственный в команде двукратный олимпийский чемпион. Обе награды он выиграл в Сочи. По отношению к сборной России на том турнире проводились многочисленные расследования, но муж Алёны Заварзиной никогда не находился под подозрением. Хотя и не выиграл ни одного турнира.

Главные наши надежды будут связаны не с ним, а с Софией Надыршиной, которая успешно штурмует параллельный гигантский слалом и является лидером сезона в этой дисциплине.

Хоккей

Количество медалей: 2

Прогноз: одно золото

Наверное, бессмысленно лишний раз говорить, насколько на руку российскому хоккею сыграло нежелание НХЛ отпустить игроков на турнир. Уже второй турнир подряд именно сборная России является фаворитом Игр. Правда, в команде ещё осенью происходила тренерская чехарда, но это вопрос другой плоскости, поскольку россияне наименее зависимы от НХЛ в отличие от абсолютно всех остальных сборных. Победу, конечно, это не гарантирует, но отсутствие золота однозначно будет воспринято как неудача.

Фигурное катание

Количество медалей: 5

Прогноз: четыре золота, два серебра

Это наш вид спорта. Мы ждём только золото во всех соревнованиях за исключением мужчин в одиночном разряде. Командный турнир и катание женщин — это две победы сборной России без тени сомнения. Рассчитывать на весь женский пьедестал будет сложно, поскольку девушкам не хватает стабильности. Зато с уровнем сложности их технической программы конкурентки справляться пока не научились.

В парах все награды в последнее время собрали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, дуэты Тарасова — Морозов, Бойкова — Козловский могут их подстраховать, а в танцах Виктории Синициной и Никите Кацалапову придётся ещё побороться с соперниками из других стран. И французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон отнюдь не случайно попали на Игры. Впрочем, и в парах не всё так хорошо, потому что конкурентами выступят китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун. А судьи обычно помогают хозяевам.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов vk.com/mishinagalliamov

Фристайл

Количество медалей: 13

Прогноз: одно золото

Во фристайле у нас есть шансы ухватить одно золото, потому что в мужском акробатическом фристайле лидером сезона является Максим Буров. Он — трёхкратный чемпион мира и двукратный обладатель Большого хрустального глобуса. В декабре 23-летний спортсмен одержал четыре победы на этапах Кубка мира. Опасность в том, что противостоять ему будут китайские спортсмены, которые выступают на своей территории.

Шорт-трек

Количество медалей: 9

Прогноз: без медалей

Ни Денис Захаров, ни Семён Елистратов после ухода из спорта Виктора Ана не смогли поддержать резкий взлёт шорт-трека в России. Хотя в Пхёнчхане Елистратов выиграл бронзу. Но что такое одна бронза по сравнению с тремя золотыми наградами в Сочи? А сейчас любая награда будет просто чудом.

Итог: 9 золотых, 6 серебряных, 6 бронзовых медалей

Отметим, что букмекеры по количеству золотых наград сборной России принимают ставки на «больше или меньше 9,5».

В этой связи слишком самоуверенным кажется заявление президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, который рассчитывает на большее число наград.

Рассчитываем на порядка 30 медалей. У нас очень хорошая команда, большое количество чемпионов мира, победителей континентальных первенств. Мы рассчитываем на то, что сможем побороться за место в ведущей тройке медального зачёта, — сказал Поздняков.

Даже в представленном NEWS.ru прогнозе ситуация выглядит довольно оптимистично. Да, мы можем добавить медали в лыжном и конькобежном спорте, но совершенно не исключено, что биатлон и хоккей останутся без медалей вовсе. Да и в фигурном катании у нас могут что-то отнять, как это было сделано с художественной гимнастикой на летней Олимпиаде. При этом прогноз даже на одно золото в санях и скелетоне также является оптимизмом, учитывая последние результаты наших лидеров.

Самый худший расклад — шесть золотых медалей. Кстати, именно к такому прогнозу склоняется аналитическое агентство Gracenote. Если говорить о максимуме — это 12 золотых, что отнюдь не исключено. Но даже шесть наград высшего достоинства станут невероятным успехом на фоне Игр четырёхлетней давности, где наши спортсмены выиграли лишь две золотых медали.